Sanofi finalise une opération de croissance externe à 2,2 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:23
Avec cette opération, le laboratoire français met la main sur un vaccin contre l'hépatite B pour adultes déjà commercialisé aux Etats-Unis et qui se distingue par son schéma vaccinal à deux doses administrées sur un mois. En outre, Sanofi possède également le candidat-vaccin contre le zona, actuellement en phase 1/2 d'essais cliniques, ainsi que d'autres projets de vaccins en développement.
Pour cette acquisition, le Français proposait 15,50 dollars par titre Dynavax, soit un total d'environ 2,2 milliards de dollars.
Valeurs associées
|82,1400 EUR
|Euronext Paris
|+2,30%
A lire aussi
