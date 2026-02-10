 Aller au contenu principal
Sanofi finalise une opération de croissance externe à 2,2 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:23

Le groupe pharmaceutique a annoncé la finalisation de l'acquisition de Dynavax Technologies Corporation.

Avec cette opération, le laboratoire français met la main sur un vaccin contre l'hépatite B pour adultes déjà commercialisé aux Etats-Unis et qui se distingue par son schéma vaccinal à deux doses administrées sur un mois. En outre, Sanofi possède également le candidat-vaccin contre le zona, actuellement en phase 1/2 d'essais cliniques, ainsi que d'autres projets de vaccins en développement.

Pour cette acquisition, le Français proposait 15,50 dollars par titre Dynavax, soit un total d'environ 2,2 milliards de dollars.

