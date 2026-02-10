Kiabi défie la crise du textile avec une année 2025 record

( AFP / JOEL SAGET )

Malgré la crise profonde du secteur de l'habillement, l'enseigne nordiste Kiabi affiche une santé insolente avec un chiffre d'affaires record de 2,5 milliards d'euros réalisé en 2025, en croissance de 8% par rapport à 2024, a annoncé le groupe mardi.

Marque préférée des Français en fonction des volumes d'achats, Kiabi revendique 25 millions de clients à travers son réseau de 648 points de vente (magasins ou sites en ligne) dans 37 pays.

Le groupe, qui appartient à la galaxie de la famille Mulliez (Auchan, Leroy Merlin, Décathlon, Flunch, Boulanger, etc.), diversifie par ailleurs un peu plus son offre avec le lancement d'une nouvelle marque, baptisée ekstract, qui surfera sur la dynamique de la mode sport et bien-être.

Ekstract est déployée dès février en magasin dans plusieurs marchés européens (France, Espagne, Belgique, Italie et Portugal) ainsi que sur le site de e-commerce de Kiabi.

Le groupe continue donc d'explorer plusieurs univers, après le rachat de Beebs pour la seconde main et le lancement de nouvelles marques comme Kiabi Home (maison) ou Kitchoun (petite enfance) ces dernières années.

Le groupe, dont le slogan est "la mode à petits prix", fait également de la vente en ligne un moteur de croissance, avec une plateforme attirant 12 millions de visiteurs mensuels et une nouvelle application totalisant 3 millions de téléchargements, a-t-il précisé dans un communiqué.

Cette trajectoire ascendante détonne dans un secteur de l'habillement très dégradé, où se multiplient les défaillances d'entreprises face à la concurrence de la seconde main et de l'ultra fast-fashion. Un autre acteur du nord de la France dans ce secteur, le groupe IDKIDS, vient d'ailleurs de voir ses marques Obaïbi (vêtements pour les 0 à 3 ans), Okaïdi (3-14 ans) et Oxybul (jeux d'éveil) placées en redressement judiciaire.