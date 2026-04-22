Sanofi : FDA élargit autorisation de Tzield aux enfants dès 1 an contre diabète de type 1

* FDA a élargi indication de Tzield de Sanofi aux enfants dès 1 an atteints de diabète de type 1 stade 2, afin de retarder apparition du stade 3. * Décision rendue sous procédure de revue prioritaire, appuyée par données à un an de l’étude PETITE-T1D de phase 4. * Tzield fait aussi l’objet d’un examen par FDA pour retarder progression du diabète de type 1 stade 3 chez patients de 8 ans et plus récemment diagnostiqués. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Sanofi SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604220105OMX_____CNEWS_EN_GNW1001177134_en) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)