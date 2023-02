Sanofi : faut-il se positionner sur le titre ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que Sanofi enchaîne les trimestres consécutifs de croissance, il semblerait que les investisseurs estiment que la société doit faire face à des challenges importants dans le temps et qu'elle manque peut-être d'initiatives pour créer des médicaments innovants régulièrement.

L'action Sanofi (SAN) peut-elle représenter une opportunité d'investissement en Bourse alors que son cours de bourse perd presque 9 % depuis un an ? ActivTrades s'est intéressé à Sanofi et au secteur de la santé et des biotechnologies dans cet article. Est-ce le bon moment d'acheter des actions Sanofi ? Quels sont les relais de croissance et les obstacles de l'entreprise ? Découvrez-en plus avec notre présentation et avis sur Sanofi.

Les derniers chiffres financiers de Sanofi

Publiés le​ 3 février 2023, les chiffres de Sanofi pour le dernier trimestre 2022 et l'année 2022 ont déçu les investisseurs qui sanctionnent la prudence de l'entreprise pharmaceutique sur sa performance.

Alors qu'ils montrent des ventes importantes, une croissance du BNPA à deux chiffres, des objectifs de rentabilité atteints sur 2022, Sanofi anticipe aussi un certain ralentissement potentiel de la croissance du BNPA de ses activités pour cette nouvelle année (dans le bas de la fourchette à un chiffre).

Voici quelques informations clés du rapport sur les derniers résultats de Sanofi :

Hausse de 7 % des ventes de Sanofi sur 2022

Hausse de 17,1 % du Bénéfice Net Par Action (BNPA) des activités à taux de change constant en 2022

Hausse du dividende Sanofi de 6,9 % en 2022

Hausse de 17 % du résultat net des activités en 2022

Le chiffre d'affaires Sanofi a été porté en 2022 par la Santé grand publi​c (hausse de plus de 8 %), puis par l'Activité pharmaceutique (hausse de plus de 6 %), notamment grâce aux performances de la catégorie Médecine de Spécialité, et par la catégorie Vaccin​s (hausse de plus de 6 %).

Les challenges auxquels doit faire face Sanofi en 2023

Pour 2023, les investisseurs semblent inquiets de la capacité de l'entreprise à trouver de nouveaux relais de croissance, à faire face à la rude concurrence des produits génériques et à faire des lancements de nouveaux produits réussis.

La croissance de Sanofi s'accompagne d'innovations qui soutiennent le développement et le lancement régulier de nouveaux produits innovants, notamment lorsque certains de ses produits vont affronter une concurrence accrue du marché des génériques qui devrait peser sur ses ventes.

En 2023, Sanofi espère pouvoir lancer de nouveaux produits qui pourraient soutenir sa croissance, comme le montre le portefeuille de produits en développement du géant pharmaceutique. Le ​Beyfortus pour la prévention du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) chez les nourrissons et l'Altuviiio pour le traitement de l'hémophilie A sont les produits attendus pour cette année 2023​.

Puisque les phases de développement d'un nouveau médicament ou vaccin est un long processus complexe et cher qui doit répondre à de nombreux aspects réglementaires, le lancement d'un tel produit est une étape cruciale pour toute entreprise pharmaceutique. Elle n'a en effet qu'une seule chance de mener à bien son lancement et de séduire les acteurs clés qui vont permettre le déploiement de son produit.

Analyse technique de l'action Sanofi

Entre le point bas atteint lors de la chute des marchés de mars 2020 et avril 2022, le cours de l'action Sanofi a gagné​ plus de 23 % en passant de 67,65 euros à 106,66 euros d'après les informations de la plateforme de trading d'ActivTrades. Entre avril et septembre 2022, l'action Sanofi en Bourse a baissé d​e plus de 38 %. Après s'être repris de plus de 16 % les trois derniers mois de 2022, l'action Sanofi perd plus de 6 % depuis le début de 2023.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action Sanofi

Café de la Bourse

Graphique Journalier de l'action Sanofi – Source : Plateforme de trading en ligne ActivTrades

Bien que l'indicateur RSI soit en zone de sur-vente après le mouvement baissier ayant suivi la publication des résultats de l'entreprise avec le gap baissier, un fort rebond de l'action Sanofi est peu probable, car la configuration est globalement négative comme le montre les prix qui sont sous le nuage d'Ichimoku et sous les lignes de l'indicateur japonais.

Comment Sanofi peut-il regagner la confiance des investisseurs ?

Pour séduire de nouveau les investisseurs, Sanofi pourrait augmenter ses investissements marketing dans le but d'attirer de nouveaux utilisateurs et d'augmenter ses parts de marché. Il est aussi important qu'elle réussisse le lancement de ses deux nouveaux produits cette année.

Bien que ces événements entraînent une augmentation de ses coûts d'investissement, ce qui pourrait par ailleurs peser sur les bénéfices de la société, ils sont essentiels pour que les différentes parties du monde visées par Sanofi aient bien connaissance de la marque, de ses points forts et surtout de ses produits actuels et futurs.

Est-ce le moment d'investir dans les actions Sanofi ?

Au-delà des perspectives de croissance de l'entreprise, ActivTrades rappelle que la décision de choisir d'ajouter une action à son portefeuille aujourd'hui doit aussi dépendre de sa stratégie d'investissement ou de trading, de son appétit pour le risque, de son capital de trading, de ses objectifs financiers et aussi de son horizon de placement.

Bien que la croissance de l'entreprise soit attendue en petite hausse en 2023, Sanofi fait partie des plus importantes entreprises du secteur de la santé en France avec un de portefeuilles de produits utilisés dans le monde entier.

Cette entreprise peut donc être un choix solide dans le temps pour soutenir la recherche et le secteur de la santé via vos investissements. Cependant, il se peut que le cours de bourse de Sanofi perde encore du terrain sur le court ou moyen terme et que vous puissiez entrer à un meilleur niveau qu'actuellement.

À cela, il faut ajouter que Sanofi est une entreprise qui propose un dividende important en hausse pour la 29e année consécutive, ce qui permet aussi d'obtenir un revenu passif avec les actions Sanofi. En 2023, l'assemblée générale a voté une hausse de 6,9 % du dividende Sanofi, à 3,56 euros par action.

