 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sanofi fait le point sur la soumission réglementaire du tolebrutinib
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 07:28

Sanofi SASY.PA a annoncé mercredi avoir reçu une lettre de réponse complète de la Food and Drug Administration (FDA) américaine concernant la demande d’autorisation de mise sur le marché du tolebrutinib pour le traitement de la sclérose en plaques secondaire progressive non-récurrente chez l’adulte.

Le groupe avait indiqué plus tôt en décembre que l’examen se poursuivrait au-delà de la date d’action cible révisée du 28 décembre. De nouvelles orientations de la FDA étaient attendues avant la fin du premier trimestre 2026.

"La décision de la FDA d'aujourd'hui représente un changement de cap significatif et important par rapport aux retours que l'agence avait précédemment faits à Sanofi", a déclaré Houman Ashrafian, vice-président exécutif, responsable de la R&D chez Sanofi, en disant être "très déçus" par l'action de la FDA.

"Nous restons déterminés à travailler avec la FDA pour trouver une voie à suivre pour le tolebrutinib et, in fine, servir la communauté de patients atteints de sclérose en plaques", a t-il ajouté.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SANOFI
82,220 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank