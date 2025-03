Sanofi : examen prioritaire aux États-Unis pour le tolebrutinib pour la sclérose en plaques

AOF - EN SAVOIR PLUS

" S'il est approuvé, le tolebrutinib sera le premier et le seul inhibiteur de la BTK à pénétration cérébrale pour le traitement de la sclérose en plaques ", précise le groupe pharmaceutique français.

(AOF) - Sanofi a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) évalue, dans le cadre d’un examen prioritaire, la demande d’approbation réglementaire relative au tolebrutinib pour le traitement de la sclérose en plaques secondairement progressive sans poussées et le ralentissement de l’accumulation du handicap, indépendamment de l'activité des rechutes, chez l’adulte. La FDA devrait rendre sa décision le 28 septembre 2025. Une demande d’autorisation de mise sur le marché est également examinée par les autorités réglementaires de l’Union européenne.

