Sanofi: examen accéléré pour deux candidats-vaccins combinés information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que la FDA des États-Unis a accordé un examen accéléré à deux candidats-vaccins combinés, les premiers non-ARNm combinant deux vaccins homologués pour la prévention de la grippe et des infections Covid-19, chez l'adulte de 50 ans et plus.



Le premier associe le vaccin antigrippal trivalent à base de protéines Fluzone High-Dose au Novavax, un vaccin recombinant adjuvanté contre le Covid-19, et le second, le vaccin trivalent recombinant à base de protéines Flublok au vaccin Covid-19 Novavax.



Sanofi a entamé deux études distinctes de phase I/II, parallèles, randomisées, en double aveugle modifié et à multiples groupes afin d'évaluer la sécurité des deux candidats-vaccins combinés, ainsi que la réponse immunitaire qu'ils induisent.





Valeurs associées SANOFI 91,50 EUR Euronext Paris -0,27%