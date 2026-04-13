Sanofi, Eurazeo, Engie... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Engie

Engie annonce qu'après avoir remporté le marché de la Région Bruxelles-Capitale en mars, sa marque dédiée à la mobilité électrique, Engie Vianeo, vient d'être sélectionnée par les autorités wallonnes pour déployer 2 926 points de charge.

Eurazeo

La société d'investissement a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital du Groupe Netco.

Eurobio Scientific

Eurobio Scientific affiche un chiffre d'affaires de 168 millions d'euros pour l'exercice 2025, soit une progression de 9 % par rapport à 2024. Si la croissance proforma (hors acquisitions) est plus modeste (+2,3 %), le groupe récolte les fruits de sa stratégie d'intégration : les acquisitions réalisées en Italie et l'intégration des gammes en oncologie (EndoPredict, Prolaris) ont injecté près de 10 millions d'euros de revenus supplémentaires.

Grolleau

Le spécialiste des armoires urbaines et des équipements critiques pour les infrastructures, Grolleau, a annoncé ce jour un ajustement de son calendrier de communication financière.

Hoffman Green Cement

L'acteur vendéen du ciment décarboné a franchi une nouvelle étape opérationnelle en étendant son partenariat avec le Groupe Angevin à la région francilienne. Ce contrat pluriannuel sécurise des volumes de vente sur un marché géographique prioritaire.

Imerys

Imerys annonce la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale annuelle. Les rachats porteront sur l'acquisition d'un maximum de 400 000 actions, dans une limite de 12 millions d'euros, soit une limite de prix inférieure au prix maximum autorisé par l'Assemblée Générale, sur une période se terminant au plus tard 27 jours de bourse à compter de ce 10 avril, sous réserve des ajustements usuels.

LVMH

Le géant du luxe présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Manitou BF

Le spécialiste du matériel de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement a dévoilé le décès de sa présidente du conseil d'administration.

Sanofi

Sanofi indique que la Commission européenne a approuvé son Dupixent (dupilumab) comme premier traitement ciblé de l'urticaire chronique spontanée, une maladie cutanée inflammatoire chronique, chez les jeunes enfants.

Semco Technologies

Le spécialiste dans la conception et la fabrication de composantes stratégiques pour la production de semi-conducteurs annoncera ses résultats annuels.