Sanofi étudie des opportunités de fusions-acquisitions pour renflouer son portefeuille de projets, et revoit à la hausse ses objectifs de croissance pour 2026

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* La société pourrait envisager d'acquérir des traitements « révolutionnaires » dans le domaine des maladies rares

* Le cours de l'action progresse de 5 % après la révision à la hausse des objectifs de croissance pour 2026

* Sanofi affiche un chiffre d'affaires et un bénéfice au troisième trimestre supérieurs aux prévisions des analystes

(Rédaction entièrement remaniée avec les détails des fusions-acquisitions, les commentaires du directeur financier issus de la conférence téléphonique, les graphiques et les résultats du troisième trimestre)

par Bhanvi Satija

Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi SASY.PA a déclaré vendredi que les opérations de fusion-acquisition joueraient un rôle important dans le renflouement du portefeuille de médicaments de la société sous la direction de sa nouvelle directeur général, Belen Garijo, après une série d’échecs cliniques l’année dernière.

Le directeur financier, François Roger, a déclaré aux journalistes après la publication des résultats du troisième trimestre que la société s’intéressait de plus en plus aux acquisitionslui permettant d’accéder à des médicaments en phase avancée de développement, ou déjà commercialisés, dans le but de stimuler sa croissance.

« Ces actifs sont plus coûteux », a-t-il déclaré, ajoutant que Sanofi envisagerait des opérations d’une ampleur supérieure à sa fourchette habituelle, comprise entre 2 et 5 milliards de dollars.

L'action de la société a progressé de 5 % en début de séance.

Depuis sa prise de fonction en mai, Mme Garijos’est lancée dans une revue stratégique , promettant aux investisseurs une prise de décision plus rapide. Elle a remanié son comité exécutif afin d’élargir le rôle de M. Roger pour y inclure le développement commercial et a recruté l’ancien cadre de Roche, Paulo Fontoura, pour diriger les efforts de R&D.

Les analystes estiment que la société dispose d’environ 20 milliards d’euros à consacrer à des acquisitions et pensent qu’elle devra en utiliser une partieavant la publication prévue en 2027d’une série de données issues d’essais cliniques de phase avancée .

« Nous avons déjà commencé à prendre des mesures pour améliorer la productivité de la R&D. Le développement commercial et les fusions-acquisitions seront essentiels pour compléter cette transformation »,a déclaré Mme Garijo dans un communiqué vendredi.

M. Roger a indiqué que la société se concentrerait sur ses domaines de force, tels que les maladies rares, les vaccins et l’immunologie.

« Nous pourrions envisager ce que nous appelons des “espaces blancs” ou des projets ambitieux répondant à des besoins médicaux non satisfaits », a-t-il ajouté.

M. Garijo devrait fournir davantage d’informations sur cette révision stratégique avant la fin de l’année.

PERSPECTIVESREVISÉES À LA HAUSSE, RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS

La société a indiqué qu’elle tablait désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par action cette année, respectivement comprise entre le bas et le milieu de la fourchette des « low-teens » et « mid-teens ».

Auparavant, elle tablait sur une croissance du chiffre d’affaires de 10 % à taux directeur constant et sur une progression du bénéfice par action légèrement supérieure à celle du chiffre d’affaires.

Sanofi prévoit que le bénéfice par action progressera plus rapidement que le chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années.

« Cela s’inscrit dans notre ambition de générer ce que nous appelons une croissance rentable », a déclaré Roger.

Sanofi a également annoncé un résultat d’exploitation de 5,43 milliards d’euros au troisième trimestre, alors que le marché s’attendait à 4,32 milliards d’euros, selon le consensus des analystes fourni par l’entreprise.

Le bénéfice a été soutenu par une part plus importante des ventes provenant de ses nouveaux lancements, notamment le traitement de l’hémophilie A ALTUVIIIO, ainsi que par de meilleurs prix après remises.

Le chiffre d’affaires total, porté par les résultats supérieurs aux prévisions de Dupixent, s’est élevé à 14,44 milliards d’euros, en hausse de 14,3 % à taux directeur constants et supérieur aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 13,25 milliards d’euros.

Les ventes de Dupixent ont atteint 5,69 milliards d’euros, soit environ 10 % de plus que prévu.

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