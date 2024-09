Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: étude prometteuse dans la pemphigoïde bulleuse information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Sanofi fait savoir qu'une étude pivot portant sur le Dupixent (dupilumab) comme soin de la pemphigoïde bulleuse (PB) a atteint ses objectifs principaux et secondaires chez des adultes atteints de formes modérées à sévères de la maladie.



Ainsi, cinq fois plus de patients sous Dupixent ont atteint une rémission durable par rapport au placebo, indique le laboratoire.



La rémission a été définie par l'absence de rechute et l'arrêt des corticostéroïdes oraux (CSO) après 36 semaines de traitement.



Dupixent, déjà désigné médicament orphelin par la FDA, pourrait transformer le traitement de la PB, une maladie chronique provoquant des cloques et démangeaisons invalidantes.



'La pemphigoïde bulleuse est unemaladie de la peau débilitante dont l'infection provoque un taux de mortalité élevé. Nous sommes impatients de faire progresser cette recherche et de transmettre lesrésultats positifs de l'essai pivot sur lapemphigoïde bulleuse aux autorités réglementaires', a réagi le Dr George D. Yancopoulos, Ph.D. Co-président du Conseil, Président et Directeur scientifique, Regeneron.



La sécurité d'emploi et l'efficacité de Dupixent dans la PB fait actuellement l'objet d'études cliniques et n'a été évaluée par aucune autorité réglementaire.







