Sanofi et Regeneron dévoilent des résultats positifs pour le Dupixent dans une nouvelle indication
information fournie par AOF 07/11/2025 à 14:49

(AOF) - Sanofi et son partenaire Regeneron ont dévoilé des données positives d’une étude de phase 3 évaluant l’utilisation expérimentale de Dupixent chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus atteints de rhinosinusite fongique allergique. L’essai a atteint l’ensemble des critères d’évaluation principaux et secondaires. Les résultats ont révélé la réduction significative des principaux signes et symptômes nasaux, y compris l’opacification des sinus, la congestion nasale et les polypes nasaux chez les patients testés à partir de 6 ans par rapport au placebo.

En outre, la demande complémentaire d'autorisation de mise sur le marché pour un produit biologique (sBLA) de Dupixent a été acceptée pour un examen prioritaire par les autorités sanitaires américaines (FDA), avec une date d'action cible fixée au 28 février prochain.

En cas d'approbation, Dupixent deviendrait le premier et seul médicament spécifiquement indiqué pour la rhinosinusite fongique allergique (AFRS), ce qui constituerait sa neuvième indication approuvée par la FDA.

Valeurs associées

REGENERON PHARMA
645,8850 USD NASDAQ -0,15%
SANOFI
85,5300 EUR Euronext Paris -0,09%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

