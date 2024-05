(AOF) - Sanofi et Novavax concluent un accord de licence co-exclusif pour la co-commercialisation d’un vaccin COVID-19 et le développement de vaccins combinés grippe - COVID-19.L’accord, qui combinera la puissance commerciale des deux entreprises, permettra aux patients de bénéficier à partir de 2025 d’un meilleur accès à un vaccin adjuvanté à base de protéines, non-ARNm, contre la COVID-19.

Sanofi et Novavax concluent un accord de licence co-exclusif

