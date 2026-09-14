Sanofi et Cheplapharm s'associent

Le laboratoire français et l'Allemand spécialisé dans le rachat et l'exploitation de médicaments de marques matures, généralement tombés dans le domaine public, ont annoncé un accord de partenariat stratégique majeur.

Dans le cadre de ce projet, Sanofi prévoit de céder un portefeuille de 20 médicaments matures, dont l'anticoagulant Lovenox/Clexane, ainsi que trois sites de production mondiaux. En contrepartie, le Français obtiendra une participation de 26,4% au capital de Cheplapharm.

En ce qui concerne les sites cédés, les deux entreprises prévoient un maintien de l'emploi et la préservation des statuts collectifs actuels pour l'ensemble du personnel concerné. Les lieux concernés sont à Csanyikvölgy en Hongrie (400 collaborateurs), Jurong à Singapour (100 employés) et à Ploërmel en France pour 65 collaborateurs.

Sanofi explique que cette opération s'inscrit dans son plan pluriannuel de simplification de portefeuille, visant à réallouer ses ressources vers l'innovation thérapeutique, et qu'elle n'aura aucun impact sur ses prévisions financières de l'exercice 2026.