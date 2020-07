Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi en voie d'améliorer son cash flow libre de 50% sur la période 2018-2022 - directeur financier Reuters • 29/07/2020 à 15:16









PARIS, 29 juillet (Reuters) - Le directeur financier de Sanofi SASY.PA Jean-Baptiste de Chatillon a déclaré mercredi lors d'une téléconférence avec des analystes que : * SANOFI EST EN VOIE D'AMÉLIORER SON CASH FLOW LIBRE DE 50% SUR LA PÉRIODE 2018-2022 Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.46%