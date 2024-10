Sanofi en négociations exclusives avec CD&R pour la vente de 50% d'Opella

(AOF) - Sanofi a déclaré être entré en négociations exclusives pour la cession d'une participation majoritaire de 50% dans son activité de santé grand public Opella à la société américaine de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice (CD&R). La banque publique d'investissement Bpifrance devrait participer en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2%, ajoute le communiqué. La valorisation d'Opella est basée sur une valeur d'entreprise d'environ 16 milliards d'euros, qui correspond à environ 14 fois son EBITDA estimé pour 2024. L'offre de CD&R est ferme et entièrement financée.

Opella, qui commercialise le Doliprane, a son siège social en France et emploie plus de 11 000 personnes. Elle opère dans 100 pays et gère 13 sites de production de pointe et stratégiques, ainsi que quatre centres de recherche et d'innovation. Avec un portefeuille de marques leaders comme Allegra, Doliprane et Dulcolax, Opella est déjà numéro 3 mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires.

La transaction envisagée est prévue au deuxième trimestre 2025 au plus tôt et reste soumise à la conclusion des accords définitifs et aux processus sociaux appropriés, ainsi qu'aux approbations réglementaires usuelles.

