Sanofi en discussions pour céder une participation majoritaire dans Opella

(AOF) - Sanofi a annoncé avoir entamé des négociations avec CD&R pour la cession potentielle d'une participation de contrôle de 50% dans Opella, son activité de santé grand public. Si les discussions devaient aboutir positivement, tout accord serait conclu après consultation des instances représentatives du personnel. D'autres informations sur la séparation potentielle d'Opella seront communiquées en temps voulu, lorsqu'une décision aura été prise.

Opella a son siège social en France et emploie plus de 11 000 personnes. Elle opère dans 100 pays et gère 13 sites de production de pointe et quatre centres de recherche et d'innovation. Avec un portefeuille de 100 marques leaders, comme Allegra, Doliprane, Novanuit, Icy Hot et Dulcolax, Opella est numéro 3 mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires.

Opella répond aux besoins de plus d'un demi-milliard de patients-consommateurs dans le monde.

"Le projet potentiel d'indépendance d'Opella s'inscrit dans la stratégie de Sanofi de se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants. Opella fonctionne déjà aujourd'hui comme une entité autonome au sein de Sanofi, avec des ressources dédiées pour la R&D, la production, le digital, et avec sa propre feuille de route en matière de développement durable", explique Sanofi dans un communiqué.

Opella est désormais un acteur de premier plan de son secteur, axée sur les marques et orientée vers le consommateur, et a atteint une croissance de 6,3% à taux de change constants en 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS