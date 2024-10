Sanofi en discussions avec un fonds américain pour lui céder 50% de sa division grand public

(AOF) - Sanofi (-0,42% à 100,18 euros) a entamé des négociations avec le fonds américain Clayton Dubilier & Rice pour la cession potentielle d'une participation de 50% dans Opella, son activité de santé grand public qui commercialise notamment le Doliprane. Selon la presse, le fonds français PAI Partners était également candidat au rachat de la division mais l'Américain a été mieux-disant, en proposant plus de 15 milliards d’euros.

Opella a son siège social en France et emploie plus de 11 000 personnes. Elle opère dans 100 pays et gère 13 sites de production de pointe et quatre centres de R&D. Avec un portefeuille de 100 marques, la société est numéro 3 mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires. Elle a atteint une croissance de 6,3% à taux de change constants en 2023.

Le ministère de l'Economie a pris " acte de cette décision, tout en rappelant aux deux parties les points de vigilance du gouvernement, tant sur le plan économique que sanitaire ". Bercy juge qu'il s'agit " d'un fonds d'investissement sérieux qui présente des perspectives positives pour le développement global d'Opella ainsi que pour les sites implantés en France ".

Les exigences de l'Etat

" Nous avons indiqué qu'un certain nombre d'engagements économiques seront exigés de la part de Sanofi et du futur repreneur CD&R. Ceux-ci visent en particulier à garantir le maintien du siège et des centres de décisions sur le territoire national, et à préserver l'empreinte industrielle française d'Opella " détaille le ministère.

Avant d'ajouter que " ce projet de cession ne remet en question ni la production en France du Doliprane ou des autres médicaments essentiels produits par Opella sur notre territoire, ni l'approvisionnement du marché en ces médicaments. Cela fait naturellement partie des engagements demandés. "

Opella "fonctionne déjà aujourd'hui comme une entité autonome au sein de Sanofi, avec des ressources dédiées pour la R&D, la production, le digital, et avec sa propre feuille de route en matière de développement durable", explique Sanofi dans son communiqué. Cette évolution "s'inscrit dans la stratégie de Sanofi de se concentrer sur les médicaments et les vaccins innovants".

La scission a pour but de "créer deux entités, chacune mieux équipée pour poursuivre sa propre stratégie commerciale, allouer ses ressources et son capital, et se concentrer sur la croissance long terme de leurs marchés respectifs ", expliquait la société lors de l'annonce du projet fin 2023.

