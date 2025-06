Sanofi: émission obligataire de 1,5 milliard d'euros information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 14:22









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir placé avec succès une émission obligataire en 2 tranches pour un montant de 1,5 milliard d'euros.



La première tranche est constituée de 750 millions d'euros d'obligations à taux fixe, échéance juin 2029, portant intérêt au taux annuel de 2,625%.



La seconde de 750 millions d'euros d'obligations à taux fixe, échéance juin 2032, portant intérêt au taux annuel de 3,000%.





Les obligations ont été émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note.



Sanofi affectera le produit net de l'émission de ces obligations aux besoins généraux de l'entreprise.







