Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: Dupixent approuvé en Chine dans la BPCO information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que son Dupixent a été approuvé en Chine pour le traitement d'entretien complémentaire des adultes présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) non contrôlée, caractérisée par une éosinophilie sanguine élevée.



Cette approbation par la NMPA chinoise repose sur deux études phares de phase III ayant montré que le Dupixent réduit significativement les exacerbations et améliore la fonction respiratoire, ainsi que la qualité de vie en lien avec la santé.



Maladie respiratoire chronique dont la prévalence est la plus élevée en Chine, la BPCO est l'une des priorités de Healthy China 2030. Dupixent est désormais approuvé dans quatre indications en Chine, pour le traitement de maladies respiratoires et dermatologiques.





Valeurs associées SANOFI 102,40 EUR Euronext Paris +0,08%