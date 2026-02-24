information fournie par Reuters • 24/02/2026 à 15:34

Sanofi-Dupixent approuvé aux États-Unis comme premier traitement contre la rhinosinusite fongique allergique

Sanofi SA SASY.PA :

* DUPIXENT EST APPROUVÉ AUX ÉTATS-UNIS COMME LE PREMIER ET LE SEUL MÉDICAMENT POUR LA RHINOSINUSITE FONGIQUE ALLERGIQUE

* APPROBATION CHEZ LES ADULTES ET LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 ANS ET PLUS

(Rédaction de Gdansk)