Sanofi-Dupixent approuvé aux États-Unis comme premier traitement contre la rhinosinusite fongique allergique
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 15:34

Sanofi SA SASY.PA :

* DUPIXENT EST APPROUVÉ AUX ÉTATS-UNIS COMME LE PREMIER ET LE SEUL MÉDICAMENT POUR LA RHINOSINUSITE FONGIQUE ALLERGIQUE

* APPROBATION CHEZ LES ADULTES ET LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 ANS ET PLUS

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

REGENERON PHARMA
785,3050 USD NASDAQ -0,22%
SANOFI
81,0400 EUR Euronext Paris +0,35%
