Les obsèques de Quentin Deranque débutent par une messe à Lyon

Obsèques de Quentin Deranque dans une église à Lyon le 24 février 2026 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Les obsèques du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort par des activistes de l'ultragauche le 12 février, ont débuté mardi après-midi par une messe dans une église de Lyon, ont indiqué à l'AFP des policiers sur place.

La cérémonie, organisée dans la plus stricte intimité, a lieu en l'église Saint-Just sur la colline de Fourvière, dont les portes sont closes.

L'endroit où sera inhumé le jeune homme de 23 ans, dont la famille est originaire de la région de Vienne en Isère, est pour l'heure inconnue, selon le souhait de ses parents.

Ni leur avocat, ni les proches de Quentin Deranque n'ont souhaité répondre aux questions de l'AFP.

Quentin Deranque a succombé le 14 février à des blessures infligées deux jours plus tôt, alors qu'il était au sol, par plusieurs personnes masquées et cagoulées à la suite d'une bagarre entre des groupes de militants d'ultragauche et d'ultradroite en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan.

Plusieurs des sept suspects interpellés et mis en examen pour "homicide volontaire" ou complicité sont liés à la Jeune garde antifaciste, un groupuscule dissous en 2025 pour violences. Deux d'entre eux sont des proches collaborateurs du député LFI Raphaël Arnault.

Plus de 3.200 personnes, dont de nombreux militants identitaires, ont défilé en sa mémoire samedi à Lyon.

chd-gir/chp/swi