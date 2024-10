Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi:données positives sur l'urticaire chronique spontanée information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la présentation de nouvelles données positives de phase III dans le traitement de l'urticaire chronique spontanée au Congrès de l'ACAAI.



Les résultats de cette étude montrent que le traitement par Dupixent a permis de réduire significativement le prurit et les scores d'activité de la maladie (démangeaisons et urticaire) par rapport aux scores à l'inclusion et que l'urticaire a pu être bien contrôlée chez une proportion supérieure de patients, comparativement au placebo. Un bon niveau de contrôle de la maladie a pu être obtenu chez 41 % des patients.



Des données confirmatoires seront présentées à l'appui du renouvellement de la demande d'approbation réglementaire aux États-Unis d'ici à la fin de l'année. S'il est approuvé, le Dupixent deviendra le premier nouveau médicament ciblé pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée depuis plus de dix ans.



Aux États-Unis, plus de 300 000 personnes présentent une urticaire chronique spontanée inadéquatement contrôlée par antihistaminiques.



Dr Thomas B. Casale, Professeur, Médecine interne, de la Faculté de médecine Morsani de l'Université de Floride du Sud, États-Unis a déclaré: ' L'urticaire chronique spontanée est une maladie inflammatoire de la peau qui se traduit par l'apparition soudaine de papules urticariennes accompagnées d'intenses démangeaisons ayant souvent de lourdes répercussions sur la qualité de vie des patients. Ces données confirment les résultats obtenus dans le cadre de l'étude A antérieure et montrent une fois encore que le Dupixent a le potentiel de soulager significativement les symptômes des patients et de les aider à mieux contrôler cette pénible maladie. '





