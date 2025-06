Sanofi: désignation de médicament orphelin pour riliprubart information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que la FDA des Etats-Unis a accordé la désignation de médicament orphelin à son riliprubart pour le traitement expérimental du rejet induit par des anticorps (RIA) dans la transplantation d'organes solides.



'Cette désignation reflète l'engagement de Sanofi à répondre à un besoin critique non satisfait en médecine de transplantation, où le RIA reste un défi important sans aucun traitement disponible approuvé par la FDA', explique-t-il.



La FDA accorde la désignation de médicament orphelin à des thérapies expérimentales pour traiter des maladies ou des affections médicales rares qui touchent moins de 200.000 personnes aux États-Unis.



Le groupe de santé français rappelle qu'une étude de phase 2 en cours évalue le riliprubart pour la prévention et le traitement potentiels du rejet actif induit par les anticorps chez les receveurs de transplantation du rein.





