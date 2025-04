Sanofi: des progrès dans les maladies respiratoires information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Sanofi fait état de nouveaux progrès réalisés dans les traitements contre les maladies respiratoires de stade intermédiaire à avancé, dont des résultats préliminaires de phase II sur l'amlitélimab administré chez les adultes atteints d'asthme modéré à sévère.



Cette étude TIDE-Asthma démontre selon lui l'efficacité convaincante de l'amlitélimab dans l'asthme inflammatoire hétérogène, représentant potentiellement une avancée pour cette population de patients mal desservie si ces résultats se confirment ultérieurement.



Par ailleurs, le lunsekimig cible désormais la rhinosinusite chronique et la BPCO en plus de l'asthme. La lecture de l'étude de phase II dans la rhinosinusite chronique est prévue pour 2026 et une étude de phase 2/3 dans la BPCO devrait débuter en 2025.



Enfin, ses études sur l'itépekimag s'étendent désormais à la rhinosinusite chronique, en plus de la BPCO et de la bronchiectasie ; les lectures de la phase III auront lieu au deuxième semestre 2025 pour la BPCO et en 2026 pour la bronchiectasie.





