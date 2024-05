Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: des investissements pour 1,1 milliard en France information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Sanofi indique augmenter de 1,1 milliard d'euros ses investissements dans ses grands projets industriels en France, pour créer de nouvelles capacités de bioproduction sur ses sites de Vitry-sur-Seine (Val de Marne), Le Trait (Seine-Maritime) et Lyon Gerland (Rhône).



'Ce nouvel investissement permettra la création de plus de 500 emplois et renforcera significativement les capacités de la France à maitriser de bout en bout la production des médicaments essentiels actuels et à venir', souligne le géant de la santé.



Au total, depuis la pandémie de Covid-19, Sanofi déploie un plan d'investissement de plus de 3,5 milliards d'euros pour 'financer ses grands projets de production de médicaments et de vaccins en France, pour les patients du monde entier'.





