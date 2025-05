Sanofi: des données positives présentées pour Beyfortus information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 14:58









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la présentation de données positives concernant son Beyfortus, lors de la 43e réunion annuelle de l'European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) qui se tient actuellement à Bucarest, en Roumanie.



Selon ces données, un programme de vaccination mis en oeuvre en Espagne avec Beyfortus a réduit de 70,2% les hospitalisations liées au VRS (virus respiratoire syncytial) chez les nourrissons pendant la saison 2024-25 par rapport à la saison 2022-23.



L'analyse en situation réelle a également montré qu'un programme britannique reposant uniquement sur le vaccin maternel RSVpreF avait permis de réduire les hospitalisations liées au VRS chez les nourrissons de 28,3% pendant les mêmes saisons.



Le géant français de la santé ajoute que de nouvelles données sur la durabilité, issues d'une étude de phase 3b, montrent que Beyfortus maintient une efficacité de 83% pendant six mois chez les bébés nés avant ou pendant la saison du VRS.





