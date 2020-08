Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi confirme sa mise en examen pour homicides involontaires dans l'affaire de la dépakine Reuters • 03/08/2020 à 11:26









3 août (Reuters) - Le groupe pharmaceutique Sanofi SASY.PA a annoncé lundi avoir été mis en examen pour "homicides involontaires" dans l'affaire de la Dépakine, confirmant une information révélée par Le Monde https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/03/depakine-sanofi-mis-en-examen-pour-homicides-involontaires_6047988_3224.html. Sanofi avait déjà été mis en examen en février dernier pour tromperie aggravée et blessures involontaires dans l'enquête ouverte en 2016 sur ce médicament anti-épileptique responsable de malformations congénitales, au coeur d'un scandale sanitaire depuis plusieurs années. "Le laboratoire a saisi la chambre de l'instruction afin de contester sa mise en examen", précise le groupe dans un communiqué transmis à Reuters. "L'ensemble de ces éléments ne préjuge en rien de la responsabilité du laboratoire. Sanofi Aventis France a respecté ses obligations d'information et conteste le bien-fondé de ces poursuites." (Sudip Kar-Gupta version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.26%