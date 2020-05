Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi clôture la vente de ses titres Regeneron pour $11,7 mds Reuters • 29/05/2020 à 22:05









29 mai (Reuters) - Sanofi SASY.PA : * SANOFI ANNONCE LA CLÔTURE DE LA VENTE DE SES ACTIONS REGENERON * A CÉDÉ SES 13,0 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES DE REGENERON PAR VOIE D'OFFRE PUBLIQUE, AU PRIX DE 515,00 DOLLARS L'ACTION * ANNONCE ÉGALEMENT LE RACHAT, PAR REGENERON, DE 9.8 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES DIRECTEMENT À SANOFI POUR UNE VALEUR APPROXIMATIVE DE 5 MILLIARDS DE DOLLARS * L'OFFRE PUBLIQUE A PERMIS À SANOFI DE VENDRE L'INTÉGRALITÉ DE SA PARTICIPATION DANS REGENERON (EXCEPTION FAIRE DE 400 000 ACTIONS DE REGENERON QUE CONSERVE SANOFI) POUR UN PRODUIT BRUT TOTAL DE 11,7 MILLIARDS DE DOLLARS Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.11% REGENERON PHARMA NASDAQ +5.98%