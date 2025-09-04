 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 692,95
-0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sanofi chute après les résultats déçevants d'une étude sur l'amlitelimab
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 10:04

Le logo de Sanofi est visible à la conférence Viva Technology à Paris

Le logo de Sanofi est visible à la conférence Viva Technology à Paris

Sanofi chute en Bourse jeudi après la publication de l'étude de phase 3 COAST 1 sur l'amlitelimab menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique, les analystes déplorant des résultats d'efficacité plus faibles que prévu.

À Paris à 07h45 GMT, le titre du géant pharmaceutique français recule de 9,12% à 78,27 euros, lanterne rouge de l'indice paneuropéen Stoxx 600.

Selon les analystes de JP Morgan, bien que l'amlitelimab ait atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires de l'étude, ses mesures d'efficacité sont inférieures aux prévisions et plus faible que celle du Dupixent.

"Compte tenu de son efficacité inférieure aux prévisions, nous prévoyons que les actions sous-performeront d'au moins 5% aujourd'hui", peut-on lire dans la note du courtier.

Selon les analystes, il est trop tôt pour évaluer le potentiel commercial de l'amlitelimab.

La dermatite atopique, plus connue sous le nom d'eczéma, est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui provoque des démangeaisons et évolue par poussées.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SANOFI
88,500 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank