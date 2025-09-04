Sanofi chute après les résultats déçevants d'une étude sur l'amlitelimab

Le logo de Sanofi est visible à la conférence Viva Technology à Paris

Sanofi chute en Bourse jeudi après la publication de l'étude de phase 3 COAST 1 sur l'amlitelimab menée chez des adultes et des adolescents atteints de dermatite atopique, les analystes déplorant des résultats d'efficacité plus faibles que prévu.

À Paris à 07h45 GMT, le titre du géant pharmaceutique français recule de 9,12% à 78,27 euros, lanterne rouge de l'indice paneuropéen Stoxx 600.

Selon les analystes de JP Morgan, bien que l'amlitelimab ait atteint tous les critères d'évaluation principaux et secondaires de l'étude, ses mesures d'efficacité sont inférieures aux prévisions et plus faible que celle du Dupixent.

"Compte tenu de son efficacité inférieure aux prévisions, nous prévoyons que les actions sous-performeront d'au moins 5% aujourd'hui", peut-on lire dans la note du courtier.

Selon les analystes, il est trop tôt pour évaluer le potentiel commercial de l'amlitelimab.

La dermatite atopique, plus connue sous le nom d'eczéma, est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui provoque des démangeaisons et évolue par poussées.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)