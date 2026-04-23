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Sanofi: BPA business grimpe de 14 % à 1,88 EUR au T1 FY26
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:31

* Sanofi a publié un bénéfice net IFRS de 1,6 milliard EUR, en baisse de 13,8%. * Chiffre d’affaires de 10,5 milliards EUR, en hausse de 6,2%. * Résultat opérationnel « business » de 3 milliards EUR, en progression de 2,2%. * Le BPA IFRS a reculé de 11,8% à 1,34 EUR, tandis que le flux de trésorerie disponible a augmenté de 2,4% à 1,1 milliard EUR. * Perspectives 2026 confirmées: chiffre d’affaires attendu en hausse d’un pourcentage à un chiffre élevé à taux de change constants, BPA « business » à taux de change constants prévu en croissance légèrement supérieure aux ventes. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Sanofi SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230130PRIMZONEFULLFEED1001177417) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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