Sanofi, Bonduelle, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abeo

Abeo a fait état d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 3,3%, à 60,8 millions d'euros au premier trimestre 2025-2026. Les prises de commandes du fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs s'élèvent à 72,9 millions d'euros, au 30 juin, en hausse de 3,1%. Côté perspectives, le groupe est " confiant dans la poursuite de cette dynamique positive pour l'ensemble de l'exercice, portée notamment par l'intégration des dernières acquisitions ".

Argan

Au premier semestre, les revenus locatifs d'Argan ont enregistré une croissance de 8 %, à 105,8 millions d'euros. Parallèlement, le bénéfice net récurrent part du groupe a bondi de 16 %, pour s'élever à 78 millions d'euros. En outre, le coût de la dette a légèrement diminué de 2,25 à 2,10 %, et l'endettement a également reculé. Avec ces bonnes performances, la foncière de développement & location d'entrepôts premium a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels. Elle vise toujours une croissance des revenus locatifs de 6 %, et une progression du résultat net récurrent de 11 %.

Biosynex

Sur les six premiers mois de l'année, les revenus de Biosynex se sont contractés de 6 %, à 50,8 millions d'euros. Dans le détail, l'activité Pharmacie, qui représente 40,75 % du chiffre d'affaires total, a connu un deuxième trimestre compliqué avec une baisse de ses ventes de 19 %, contre une hausse de 15 % sur les trois premiers mois de l'année. Cette contreperformance s'explique en partie par un effet de saisonnalité (-2 millions d'euros) sur la gamme anti-nuisibles dû à l'existence de stocks résiduels dans les pharmacies.

Bonduelle

Le projet de cession de l'activité de salade en sachet Bonduelle en France au Groupe LSDH, annoncé le 29 août 2024, est devenu effectif depuis le 17 juillet 2025. Depuis une dizaine d'années, la société affichait une dégradation continue des résultats de cette branche. Le Groupe LSDH va poursuivre, via un contrat de licence, l'utilisation de la marque Bonduelle sur les salades en sachet en France.

Coface

Coface a signé un accord pour l'acquisition de 100 % de Novertur International SA. Cette start-up suisse, basée à Lausanne, a développé une expertise digitalisée en matière de données sur les entreprises suisses qu'elle diffuse via son portail. Cette plateforme s'est imposée comme un outil de référence auprès des PME et des grandes entreprises pour la gestion du risque et la prospection B2B. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé, et cette opération va permettre à Coface d'enrichir ses services à forte valeur ajoutée.

Eiffage

Vinci Autoroutes, Eiffage, SFTRF et ATMB entrent en négociation exclusive avec Brisa pour la cession envisagée de 100 % d'Axxès, un des principaux fournisseurs de services de péage électronique pour les camions, les autobus et autres véhicules utilitaires en Europe. " La transaction envisagée est soumise à l'information consultation du comité social et économique d'Axxès et sa réalisation est soumise aux conditions réglementaires habituelles ", précise un communiqué commun.

i2S

i2S annonce un chiffre d'affaires de 7,406 millions d'euros pour le premier semestre 2025, en recul de 13% par rapport à son équivalent de 2024. La société spécialisée dans les solutions d'imagerie renouvelle sa confiance, malgré les incertitudes géopolitiques actuelles, dans ses capacités et ses atouts, pour maintenir une croissance rentable et durable de ses ventes au cours des prochains semestres.

Michelin

Michelin a réagi à l'arrêt rendu le 9 juillet dernier par le Tribunal de l'Union européenne. Le pneumaticien s'est félicité que la juridiction européenne ait annulé partiellement la décision de la Commission européenne relative à des perquisitions menées en janvier 2024 dans le cadre d'une enquête sur une entente potentielle dans le secteur des pneus. Le groupe clermontois " n'entend pas interjeter appel de cette décision et continuera à défendre ses droits lors de l'enquête en cours sur les autres périodes identifiées par la Commission ".

Prodways

Prodways a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé de 27,9 millions d'euros au premier semestre, en retrait de 8%. Au deuxième trimestre, il s'affiche en recul de 11%, à 13,4 millions. Dans ce contexte morose, la société spécialisée dans l'impression 3D industrielle ajuste ses objectifs 2025 fixés en début d'exercice : la société vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 55 à 58 M€ (contre 59 M€ l'an passé sur une base comparable).

Reworld Media

Reworld Media a annoncé la nomination d'Anne-Cécile Balland au poste de directrice administrative et financière & RSE, en remplacement de Laetitia Quet. Elle occupait précédemment le poste de directrice administrative et financière adjointe du groupe. Elle dispose d'une expérience de plus de 25 ans à ce type de poste et a rejoint Reworld Media il y a quatre ans.

Sanofi

Sanofi annonce la finalisation de l'acquisition de Blueprint. La nouvelle entreprise ajoute au portefeuille de Sanofi des médicaments disponibles sur le marché, un pipeline prometteur et l'expertise d'une société spécialiste de la mastocytose systémique (MS), une maladie rare du système immunitaire, et d'autres maladies associées au gène KIT. En acquérant Blueprint, Sanofi bénéficie d'une présence établie parmi les allergologues, les dermatologues et les immunologistes.

ST Dupont

ST Dupont a vu ses ventes progresser de 11,3 %, à 31,3 millions d'euros, au second semestre de son exercice 2024-2025. Sur douze mois, elles s'affichent en hausse de 6,6 %, pour un total de 56,8 millions d'euros. Dans le détail, l'activité Briquets, Accessoires Cigares et Stylos a connu une croissance semestrielle de 13,5 %, à 26,5 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires annuel de 47,4 millions d'euros (+6,1 %).

Stef

Stef, leader européen des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée, affiche un chiffre d'affaires au deuxième trimestre en progression de 7,7% (+5,3% à périmètre constant), à 1,276 milliard d'euros. La bonne tenue de son chiffre d'affaires est soutenue " par les effets de périmètre positifs des acquisitions à l'international ainsi que par un impact favorable du calendrier (lundi de Pâques)". Le chiffre d'affaires au premier semestre 2025 s'élève à 2,474 milliards d'euros, contre en hausse de 6,4% (+4% à périmètre constant).

Vinci

Avec plus de 86 millions de passagers accueillis, le réseau Vinci Airports a connu un deuxième trimestre dynamique, enregistrant une hausse de trafic de 6,7 % par rapport à l'année précédente, soit 5 millions de passagers supplémentaires. Cette croissance a été alimentée par une augmentation des capacités des compagnies aériennes, en particulier des low-costs, tandis que les taux de remplissage restent élevés, traduisant une forte demande.

Vranken-Pommery

Au premier semestre 2025, Vranken-Pommery Monopole a généré un chiffre d'affaires de 108,3 millions d'euros, soit une légère hausse de 0,2%, dans un contexte économique toujours volatil, marqué par des tensions commerciales importantes, en particulier entre l'Europe et les États-Unis avec une incertitude autour des taxes sur les vins et spiritueux européens. Le groupe fait face aussi à une situation géopolitique instable, marquée par des conflits armés prolongés et des tensions diplomatiques croissantes.

Wallix

Wallix a dégagé une performance robuste au premier semestre. Au 30 juin 2025, le revenu mensuel récurrent (MRR) s'élève à 2,3 millions d'euros, en croissance de 25,2% par rapport à l'année dernière à la même période. Le chiffre d'affaires consolidé de l'éditeur de logiciels de cybersécurité s'élève à 18 millions, en hausse de 18,9% sur 12 mois.Compte tenu du niveau d'activité enregistrée sur la période, Wallix anticipe une nette amélioration de son résultat d'exploitation.