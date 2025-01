Sanofi: BNPA annuel en hausse de 4% à TCC information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Sanofi dévoile un BNPA des activités de 7,12 euros pour 2024, en baisse de 1,8% à données publiées mais en hausse de 4,1% à TCC (taux de changes constants), dépassant ainsi ses prévisions, et propose à ce titre un dividende annuel de 3,92 euros par action.



A 41,1 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du géant de la santé a augmenté de 11,3% à TCC, son Dupixent ayant dépassé les 13 milliards et son Beyfortus ayant atteint le statut de blockbuster (1,7 milliard) dans sa première année complète de commercialisation.



En 2025, Sanofi attend une croissance du chiffre d'affaires 'd'un pourcentage à un chiffre moyen à haut' à TCC, et confirme prévoir un BNPA des activités en croissance 'dans la fourchette basse d'un pourcentage à deux chiffres' à TCC (hors rachat d'actions).



Le groupe prévoit aussi d'exécuter un programme de rachat d'actions d'un montant de cinq milliards d'euros cette année. Les actions seront achetées de préférence par le biais de transactions en bloc et sur le marché ouvert, dans le but de les annuler.





