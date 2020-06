Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi-Bercy sera "vigilant" sur le plan de suppression d'emplois Reuters • 26/06/2020 à 17:20









PARIS, 26 juin (Reuters) - Le gouvernement français sera "vigilant à ce qu'il n'y ait aucun départ contraint et aucune fermeture d'usine" dans l'Hexagone chez Sanofi SASY.PA , a déclaré vendredi une source au ministère de l'Economie et des Finances. Le groupe pharmaceutique français a annoncé à la mi-journée vouloir supprimer jusqu'à 1.680 emplois en Europe sur trois ans. "Nous serons vigilants à ce qu'il n'y ait aucun départ contraint et aucune fermeture d'usine. Nous demandons à Sanofi de continuer à investir en France dans certains secteurs clés et dans le cadre de sa politique de relocalisation", a-t-on dit à Bercy. "La France doit rester le navire amiral de Sanofi." (Gwénaëlle Barzic, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.83%