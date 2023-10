Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: baisse de 11,5% du BNPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sanofi publie un BNPA des activités de 2,55 euros au titre du troisième trimestre 2023, en baisse de 11,5% à données publiées et de 2,1% à TCC (taux de changes constants), intégrant la perte d'exclusivité d'Aubagio.



A 11,96 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du géant français de la santé a reculé de 4,1% à données publiées, mais augmenté de 3,2% à TCC, 'avec la performance de la médecine de spécialités et le fort démarrage des lancements de Beyfortus et Altuviiio'.



Sanofi confirme anticiper une croissance du BNPA des activités pour l'année 2023 'dans le milieu de la fourchette à un chiffre' à TCC, en incluant un revenu exceptionnel de l'ordre de 400 millions d'euros lié au vaccin Covid au quatrième trimestre.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -18.93%