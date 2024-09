Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: aurait reçu deux offres pour la Santé Grand Public information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 10:18









(CercleFinance.com) - Sanofi aurait reçu deux offres de la part de Clayton Dubilier & Rice et PAI Partners pour l'acquisition de la division Santé Grand Public selon Bloomberg.



Les offres valorise cette activité à 17 Mds$ soit 3 Mds$ en dessous de la valorisation estimé précédement souligne Invest Securities.



PAI Partners souhaiterait associé à cette opération d'acquisition British Columbia Investment Management pour soutenir son offre a indiqué Bloomberg. PAI serait également en discussion avec l'Abu Dhabi Investment Authority et le fonds souverain de Singapour GIC pour prendre part au consortium.



'Si les offres proposées ne sont pas jugées suffisamment attrayantes par Sanofi, le groupe pourrait décider d'un spin off en vue d'une IPO' indique Invest Securities.



Sanofi devrait prendre un décision sur la cession de cette activité dans les prochains jours après avoir examiné les différentes offres a précisé l'agence de presse.





