Sanofi: arrêt de l'étude de phase III sur le vaccin E. coli information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé jeudi qu'il avait décidé de mettre un terme à une étude clinique de phase III portant sur un projet de vaccin contre les souches E. coli responsables d'infections extra-intestinales.



Le groupe pharmaceutique explique que l'analyse intermédiaire des données de l'essai menée par un comité indépendant a révélé que le candidat-vaccin, développé avec l'américain Johnson & Johnson, n'était pas suffisamment efficace en comparaison d'un placebo.



En octobre 2023, Sanofi avait conclu un accord avec Janssen Pharmaceuticals, une filiale de J&J, en vue du développement et de la commercialisation de ce vaccin qui devait prévenir les infections invasives à Escherichia coli, dont le sepsis (septicémie) et la bactériémie (infections du sang).



Sanofi avait versé à l'occasion un paiement initial de 250 millions de dollars, qui a fait l'objet d'une charge pour dépréciation du même montant dans ses résultats de quatrième trimestre du fait des résultats négatifs de l'étude.





