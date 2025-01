Sanofi: approbation dans le myélome multiple dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que la Commission européenne a approuvé son Sarclisa en association avec le schéma de référence VRd, pour le traitement du myélome multiple nouvellement diagnostiqué (MMND) de l'adulte non éligible à une greffe autologue de cellules souches.



Avec cette extension d'autorisation de mise sur le marché, le Sarclisa devient le premier anti-CD38, en association avec le schéma VRd (bortézomib, lénalidomide et dexaméthasone), approuvé pour cette population de patients dans l'Union européenne.



Cette approbation se fonde sur les résultats de l'étude de phase III IMROZ démontrant que le Sarclisa, en association avec le traitement de référence, a significativement amélioré la survie sans progression, comparativement au traitement de référence seulement.





