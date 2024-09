Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: approbation dans la BPCO aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a approuvé son Dupixent pour le traitement d'entretien complémentaire des adultes présentant une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) inadéquatement contrôlée et un phénotype éosinophilique.



Cette approbation repose sur deux études phares de phase III ayant montré que le Dupixent a permis de réduire significativement les exacerbations de la maladie, en plus d'améliorer la fonction respiratoire et la qualité de vie en lien avec la santé, comparé à un placebo.



'Dupixent est le numéro un des médicaments biologiques en termes de première prescription (NBRX), dans toutes ses indications approuvées par la FDA, et le biomédicament le plus prescrit par les pneumologues des États-Unis', souligne Sanofi.





Valeurs associées SANOFI 103,26 EUR Euronext Paris +0,92%