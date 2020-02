Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi annonce une avancée dans le traitement de la sclérose en plaques Reuters • 06/02/2020 à 07:16









PARIS, 6 février (Reuters) - Le groupe pharmaceutique Sanofi SASY.PA a annoncé jeudi que l'essai de phase II de son inhibiteur BTK à pénétration cérébrale avait atteint son critère d'évaluation principal dans le traitement de la sclérose en plaques rémittente-récurrente. Sanofi ajoute dans un communiqué que cet essai a montré que sa molécule expérimentale avait "significativement réduit l'activité de la sclérose en plaques (SEP)". Cette molécule, le SAR442168, a par ailleurs été bien tolérée et aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé, ajoute le laboratoire. "Les résultats cliniques obtenus par notre inhibiteur BTK à pénétration cérébrale - dont le développement s'appuie sur le solide héritage de Sanofi dans la sclérose en plaques - sont encourageants et nous allons rapidement lui consacrer des essais cliniques pivots", commente le Dr John Reed, responsable Monde de la Recherche & Développement de Sanofi. Le groupe annonce que quatre essais cliniques de phase III vont être consacrés à l'étude des effets du SAR442168 sur le taux de rechute de la SEP, la progression des handicaps et les lésions sous-jacentes du système nerveux central. La sclérose en plaques est une maladie chronique imprévisible qui s'attaque au système nerveux central. Environ 1,2 million de personnes en sont atteintes aux États-Unis et en Europe. Sanofi souligne que le marché mondial des traitements contre la SEP est valorisé annuellement à plus de 20 milliards d'euros. (version française Henri-Pierre André)

