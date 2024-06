Sanofi affecté par une décision judiciaire sur le Zantac

(AOF) - Sanofi (+0,13% à 89,88 euros) s'est redressé après avoir affiché ce matin la plus forte baisse du CAC 40 et de l’Eurostoxx50. Le groupe pharmaceutique se dit "déçu" de la décision du tribunal de l’État du Delaware autorisant la poursuite de plus de 70 000 procédures judiciaires relatives au Zantac, et annonce son intention de faire appel. Sanofi a conclu en mars dernier un accord avec les avocats des plaignants dans ce dossier, accord qui excluait l’État du Delaware. GSK (GlaxoSmithKline, -8,22% à 1 621,25 pence) affiche la plus forte baisse de l'indice Footsie100 après cette décision.

"Il n'existe aucune preuve scientifique fiable selon laquelle le Zantac peut provoquer le cancer", réaffirme Sanofi.

Le groupe s'appuie sur la décision rendue en 2022 par un tribunal fédéral de l'État de Floride dans le cadre d'une procédure judiciaire multidistrict. Sanofi "reste engagé dans sa défense et dans la sécurité du Zantac et continuera à se défendre vigoureusement contre ces allégations, que les communautés médicale, scientifique et réglementaire ont largement évaluées et jugées sans fondement".

GSK a également annoncé dans un communiqué son désaccord avec la décision de justice et sa volonté de faire appel : il rappelle la décision rendue en 2022 par la Cour fédérale sur les litiges multidistricts (MDL), qui "a rejeté toutes les plaintes alléguant cinq types de cancer".

"Le litige dans le Delaware en est encore à ses débuts", ajoute GSK, précisant que la décision", porte uniquement sur la question de savoir si la méthodologie utilisée par les experts des plaignants est suffisamment fiable pour leur permettre de présenter leurs preuves au procès", et "ne signifie pas que la Cour souscrit aux conclusions scientifiques des experts des plaignants et ne détermine pas la responsabilité".

Le Zantac avait été retiré du marché à partir de 2019 après l'apparition d'un risque lié à une impureté potentiellement cancérigène. Le Zantac, lancé à l'origine par GSK, a été commercialisé par Pfizer, Sanofi et Boehringer Ingelheim, depuis l'expiration de son brevet d'exclusivité à la fin des années 1990.

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.