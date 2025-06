Sanofi: acquisition de Blueprint aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 07:37









(CercleFinance.com) - Sanofi et Blueprint Medicines Corporation (Blueprint) ont conclu un accord par lequel Sanofi acquerra Blueprint. Sanofi versera 129,00 dollars par action en espèces à la conclusion, ce qui représente une valeur en actions d'environ 9,1 milliards de dollars.



L'acquisition comprend une activité médicale spécialisée dans les maladies immunologiques rares, Ayvakit/Ayvakyt (avapritinib), approuvée aux États-Unis et dans l'Union Européenne, ainsi qu'un pipeline immunologique prometteur de stade avancé et précoce.



'Les allergologues, les dermatologues et les immunologues de Blueprint viendrait soutenir le pipeline d'immunologie en croissance de Sanofi' indique le groupe.



Ayvakit/Ayvakyt est le seul médicament approuvé pour la mastocytose systémique avancée et indolente (ASM et ISM), une maladie immunologique rare.



L'acquisition apportera également l'élénéstinib, un médicament de nouvelle génération pour la MS, ainsi que le BLU-808, un inhibiteur oral hautement sélectif et puissant du KIT de type sauvage, qui a le potentiel de traiter un large éventail de maladies en immunologie.





