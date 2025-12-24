 Aller au contenu principal
Sanofi acquiert Dynavax, fabricant de vaccins contre l'hépatite B, pour 2,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 1, 3, 5 et 7)

Sanofi SASY.PA va racheter la société américaine de vaccins Dynavax Technologies DVAX.O pour environ 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros), élargissant ainsi son portefeuille de vaccins, a déclaré le fabricant français de médicaments mercredi.

Le fabricant de médicaments a procédé à une série d'acquisitions cette année, car il cherche à diversifier sa croissance au-delà de son médicament phare contre l'asthme, le Dupixent. En juillet, il a acheté la société privée britannique de biotechnologie ViceBio pour 1,5 milliard de dollars.

Sanofi paiera 15,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 39 % par rapport au cours de clôture de Dynavax de mardi et une prime de 46 % par rapport à son cours moyen pondéré en fonction du volume sur trois mois.

L'accord donne à Sanofi l'accès au vaccin contre l'hépatite B de Dynavax, approuvé aux États-Unis, et à un vaccin expérimental contre le zona en phase de test précoce.

En août, Dynavax a déclaré que son vaccin contre le zona a généré une réponse immunitaire similaire à celle du Shingrix, le vaccin phare de GSK, tout en présentant un meilleur profil d'innocuité, dans le cadre d'une étude à un stade précoce ou intermédiaire.

Sanofi prévoit de finaliser l'acquisition au cours du premier trimestre 2026 et a déclaré qu'elle utiliserait les liquidités disponibles. L'opération n'affecterait pas ses perspectives financières pour 2025, a-t-il ajouté.

Séparément, Sanofi a déclaré que la Food and Drug Administration américaine avait refusé d'approuver son médicament expérimental tolebrutinib pour traiter les patients atteints d'une forme de sclérose en plaques. (1 euro = 1,1789)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DYNAVAX TECH
11,1300 USD NASDAQ -0,27%
SANOFI
81,960 EUR Euronext Paris -0,32%
