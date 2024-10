Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: accord avec Orano dans les nouvelles radiothérapies information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 09:34









(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue de s'associer avec Orano, l'ex-Areva, dans le domaine des radiothérapies internes vectorisées ('radioligands' ou RLT) de nouvelle génération.



Les deux groupes expliquent qu'ils ont prévu d'investir au sein d'une nouvelle entité sous la marque Orano Med, la filiale oncologique d'Orano Med, dédiée à la découverte de nouvelles thérapies radiomarquées à base de plomb-212, un émetteur alpha.



Aux termes de l'accord, Sanofi entrera à hauteur de 16% environ pour un montant de 300 millions d'euros au capital de la nouvelle entité, valorisée à 1,9 milliard d'euros.



L'alphathérapie ciblée combine la capacité de vecteurs biologiques à cibler les cellules cancéreuses avec le potentiel de destruction des cellules des émetteurs alpha dans un rayon d'action limité.



Le vecteur dirige le radio-isotope vers les cellules cancéreuses exprimant le marqueur ciblé, avec l'objectif d'endommager, voire de détruire, les cellules cancéreuses tout en limitant l'impact sur les cellules saines environnantes.



Cet accord fait suite à l'annonce d'un contrat de licence exclusif conclu entre Sanofi, Orano Med et RadioMedix afin de faire progresser les RLT dans le domaine des cancers rares.





