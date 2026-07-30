Sanofi accélère au deuxième trimestre grâce à Dupixent et à ses nouveaux traitements

Le laboratoire affiche une forte croissance de son activité et de sa rentabilité au deuxième trimestre 2026, portée par Dupixent et ses nouveaux médicaments. Il confirme ses objectifs annuels malgré le recul des ventes de vaccins et la hausse de ses investissements en R&D.

Au deuxième trimestre 2026, Sanofi a réalisé un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros, en hausse de 17,8% à taux de change constants. Le bénéfice net par action (BNPA) des activités atteint 2,09 euros, soit une progression de 33,3% à taux de change constants.

La croissance repose principalement sur les nouveaux lancements de la division Pharma, dont les ventes bondissent de 48,3%, soutenues notamment par Ayvakit, ALTUVIIIO et Sarclisa. Dupixent poursuit également sa forte progression avec des ventes en hausse de 37,6%. Elles dépassent pour la première fois les 5 milliards d'euros sur un trimestre.

A l'inverse, les ventes de vaccins reculent de 4,7%, à 1,1 milliard d'euros. Ce repli s'explique par une base de comparaison particulièrement élevée pour les vaccins contre la grippe.

Sanofi a poursuivi ses investissements dans l'innovation. Les dépenses de recherche et développement atteignent 2,2 milliards d'euros, en hausse de 17,9%, intégrant notamment le coût du réexamen des priorités du pipeline. Les frais commerciaux et généraux progressent de 9%, à 2,5 milliards d'euros, sous l'effet des récentes acquisitions et de charges non récurrentes.

Sur le plan réglementaire, le groupe fait état de sept approbations dans plusieurs domaines thérapeutiques, de deux résultats positifs d'études de phase 3, ainsi que de quatre acceptations de dossiers réglementaires et de nouvelles désignations. En parallèle, certaines décisions stratégiques ont conduit à l'arrêt de plusieurs programmes cliniques.

Au cours du trimestre, Sanofi a également finalisé un programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros.

25 milliards d'euros de ventes pour Dupixent à l'horizon 2030

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Sanofi relève ses prévisions. Le groupe prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'environ 10% à taux de change constants et une progression du BNPA des activités légèrement supérieure à celle des ventes. Jusqu'à présent, le laboratoire visait un taux de croissance dans le haut de la fourchette à un chiffre.

La directrice générale, Belén Garijo, s'est félicitée de la croissance à deux chiffres des ventes et du BNPA au deuxième trimestre, ainsi que des avancées du pipeline. Elle a réaffirmé l'ambition de bâtir une trajectoire de croissance rentable, fondée sur des objectifs "ambitieux mais réalisables", avec notamment une prévision de ventes de Dupixent d'environ 25 milliards d'euros à l'horizon 2030.