Sanofi a finalisé l'acquisition d'Inhibrx

(AOF) - Sanofi annonce aujourd’hui la finalisation de son acquisition d’Inhibrx. Cette opération ajoute le SAR447537 (anciennement INBRX-101) au portefeuille de développement de Sanofi dans les maladies rares et souligne la volonté de l’entreprise de développer des médicaments différenciés, potentiellement les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique, en prenant appui sur ses atouts et capacités existantes.

Cette acquisition a été approuvée par les anciens détenteurs d'actions ordinaires d'Inhibrx lors d'une réunion extraordinaire des actionnaires, le 24 mai 2024. Les anciens actionnaires d'Inhibrx ont eu droit de recevoir 30,00 dollars l'action, ce qui représente une transaction en numéraire d'approximativement 1,7 milliard de dollars (sur une base entièrement diluée).

Sanofi a finalisé son acquisition d'Inhibrx en procédant à la fusion de la filiale indirecte intégralement détenue de Sanofi "avec et dans Inhibrx". La société cible subsiste et devient une filiale indirecte intégralement détenue par Sanofi.

Le SAR447537 est une protéine recombinante humaine qui pourrait permettre de normaliser les taux sériques d'alpha-1-antitrypsine (protéine AAT) chez les patients qui présentent un déficit en alpha-1-antitrypsine, maladie héréditaire rare. La maladie touche principalement les poumons et entraîne une détérioration progressive des tissus. Le SAR447537 pourrait contribuer à réduire l'inflammation et à empêcher la détérioration de la fonction respiratoire.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.