Sanofi : 4ème séance de repli, rechute sur 85E
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 18:23

Sanofi aligne une 4ème séance de repli depuis son plafonnement sous 89E fin octobre et le cours rechute sur 85E : un bon support technique semble se profiler vers 85,3E, les MM50 et MM100 convergent dans cette zone.
En cas d'enfoncement des 83E, puis des 80E, le 'gap' des 78,55E du 30 septembre reste à combler.

Valeurs associées

SANOFI
85,2300 EUR Euronext Paris -1,25%
