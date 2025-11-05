Sanofi : 4ème séance de repli, rechute sur 85E
En cas d'enfoncement des 83E, puis des 80E, le 'gap' des 78,55E du 30 septembre reste à combler.
