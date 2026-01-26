Sanmina plonge après la chute de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de la société de solutions de fabrication Sanmina SANM.O en baisse de ~8% à 168 $ dans les échanges prolongés

** La société affiche un revenu net de 49,3 millions de dollars au T1, contre 65,0 millions de dollars l'année dernière

** Cependant, elle fait état d'une hausse de 61% des revenus au T1, à 3,19 milliards de dollars.19 milliards de dollars; le chiffre d'affaires du T2 devrait se situer entre 3,1 et 3,4 milliards de dollars, contre 1,98 milliard de dollars il y a un an

** Le BPA ajusté du T2 devrait se situer entre 2,25 et 2,55 dollars, contre 1,41 dollar il y a un an

** L'action a augmenté d'environ 98 % en 2025