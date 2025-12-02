Sangamo bondit alors que la FDA américaine accorde une désignation accélérée pour un médicament contre la douleur nerveuse chronique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Sangamo Therapeutics SGMO.O augmentent de 6% à 0,47 $

** La société déclare que la FDA américaine a accordé une désignation accélérée à son traitement expérimental, le ST-503, pour une forme sévère de douleur nerveuse chronique

** Le ST-503 est un régulateur épigénétique expérimental visant à offrir des options de traitement non opioïdes, selon la société

** La désignation « fast track » de la FDA américaine vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La société prévoit d'inclure le premier patient dans son essai de phase précoce dans les prochains mois - SGMO

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de ~56% depuis le début de l'année