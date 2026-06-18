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Sandvik en légère hausse avec des propos de Deutsche Bank
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 12:35

Sandvik gagne près de 1% vers 400 SEK à Stockholm, aidé par des propos positifs de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours relevé de 424 à 445 SEK, dans l'attente des résultats du 2e trimestre qui seront publiés le 17 juillet.

"L'entreprise connaît des dynamiques de marché positives tant dans le secteur minier que dans l'industrie, mais les perspectives de croissance deviennent plus difficiles à partir de maintenant dans l'industrie minière", concède la banque allemande.

Cela dit, Deutsche Bank pense que le fabricant de machines-outils et d'outils industriels publiera des résultats trimestriels conformes à ses estimations, légèrement supérieurs au consensus pour le 2e trimestre et pour l'ensemble de l'exercice.

"Nous observons un meilleur levier opérationnel positif au cours du trimestre, avec une expansion de la marge d'EBITA du groupe d'environ 300 points de base sur un an et un effet de change moins négatif", ajoute-t-elle.

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