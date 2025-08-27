Sandoz: une aide du Québec pour moderniser une usine près de Montréal
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 16:54
Le fabricant suisse de médicaments génériques et de biosimilaires indique que le projet va obtenir une enveloppe de 60 millions de dollars de la part du gouvernement provincial, un montant auquel viendront s'ajouter 60 millions du gouvernement fédéral et 100 millions en investissement privé, soit un total de plus de 220 millions.
Plus tôt cette année, Sandoz avait conclu un accord d'approvisionnement à long terme avec Delpharm, un partenariat d'une durée de 10 ans devant notamment permettre à ce dernier de moderniser entièrement l'usine de Boucherville.
Le projet consiste principalement à renouveler et à rénover les équipements de production et le laboratoire afin de créer une installation d'avant-garde.
Sandoz Canada, qui offre plus de 700 médicaments au Canada où il emploie 300 personnes, indique que 56 millions d'ordonnances ont été délivrées pour ses médicaments dans le pays l'an dernier.
Valeurs associées
|50,460 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+1,08%
